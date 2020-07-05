ليفربول يناشد جماهيره بالبقاء في المنازل

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

ناشد نادي ليفربول الإنجليزي جماهيره وعبر حسابه الرسمي على تويتر وبعبارات رقيقة ولطيفة بالبقاء في المنازل ومشاهدة مباريات الفريق عبر شاشة التلفزة حفاظاً على الإجراءات الاحترازية و بروتوكول خوض مباريات البريميرليغ الذي اقرته الحكومة البريطانية وكان من الاشتراطات الرئيسية التي سمحت لرابطة الدوري الإنجليزي باتخاذ قرار عودة الدوري.

وكان نادي ليفربول قد توج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، مستفيدا من فوز تشيلسي على مانشستر سيتي 2 - 1 في ختام مباريات المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة.

واستعاد ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزانته منذ ثلاثة عقود، كما عزز موقعه في المركز الثاني بقائمة أكثر الفرق فوزا باللقب وذلك بفارق لقب واحد فقط خلف مانشستر يونايتد الذي أحرز اللقب 20 مرة سابقة فيما يحتل أرسنال المركز الثالث في القائمة برصيد 13 لقبا حتى الآن.

و أبرز ملامح بروتوكول خوض مباريات البريميرليغ، وقوف الأندية دقيقة صمت من أجل ضحايا جائحة كورونا، إلى جانب وضع شعارا على قمصان اللاعبين على شكل قلب تكريما للعاملين في خدمة الصحة الوطنية أثناء أزمة كورونا.

فضلا عن ذلك، ستقام كل المباريات المتبقية للموسم الحالي من المسابقة بدون جماهير وفي حضور 300 فرد فقط، من بينهم أطقم البث التلفزيوني والصحافة والمعلقون ومسؤولو مكافحة المنشطات، علما أن الاستادات ستقسم إلى 3 مناطق وستتضمن المنطقة الحمراء 20 لاعبا و12 فردا من الجهازين الفني والطبي بالإضافة لخمسة أفراد آخرين من العاملين المهمين.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي تناولها البروتوكول، تنظيف الرايات الركنية وإطار المرمى ولوحات التغييرات وكرات اللعب، بينما يرتدي الجهاز الطبي معدات وقاية أثناء علاج اللاعبين.

ويخضع اللاعبون لفحوص فيروس كورونا في ملاعب التدريب بأنديتهم قبل الذهاب للاستادات لخوض المباريات، على أن تدخل الفرق أرض الملعب بصورة منفصلة، بدلا من سير اللاعبين بجانب بعضهم بعضا، وستشهد المباريات فترات توقف من أجل تناول المشروبات في كل شوط.

ولن يكون مطلوبا من البدلاء وأفراد الجهاز الفني وضع كمامات ولا يتعين على اللاعبين وضع كمامات أيضا عند دخول الاستادات أو غرفة الملابس.

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