محطات مهمة من أهداف ميسي الـ 700

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لم تكن مجرد ركلة جزاء، سجل منها الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدفاً لبرشلونة في مرمى أتلتيكو مدريد، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، لأن الكرة عندما تجاوزت خط المرمى، أعلنت عن وصول اللاعب إلى الهدف رقم 700 في مسيرته الرياضية.

وانضم ميسي إلى كبار الهدافين، أمثال يوزف بيكان، وسجل 805 أهداف، وروماريو، وسجل 772 هدفاً، وبيليه، وسجل 767 هدفاً، وفيرينك بوشكاش، 746 هدفاً، جيرد مولر، 735 هدفاً، فيما كانت الشباك المفضلة له، هي مرمى إشبيلية، والذي سجل فيه 37 هدفاً، وأتلتيكو مدريد 32 هدفاً، وفالنسيا 28، وريال مدريد 26، وإسبانيول 25 هدفاً.

ورغم تفوقه التهديفي، إلا أنه سجل 29 هدفاً في 2019-2020، وهو خامس أدنى إجمالي تمكن من تحقيقه، فيما كان الأقل منذ 12 عاماً، عندما سجل 21 في موسم 2007-2008، أما أكبر عدد أهداف سجله في موسم واحد، فكان في 2011-2012، وسجل وقتها 82 هدفاً.

بينما كان الموسم التهديفي الأدنى لميسي في 2004-2005، وأحرز هدفاً واحداً، وفي 2005-2006، سجل 10 أهداف، و2006-2007، أحرز 19، وفي 2008-2009، سجل 41، و2009-2010، أحرز 48، و2010-2011، أحرز 57، و2012-2013، سجل 69، و2013-2014، سجل 48، وفي الموسم التالي، سجل 62، وموسم 2015-2016، أحرز 50، وموسم 2016-2017، أحرز 57، وموسم 2017-2018، سجل 52، وفي الموسم الماضي، سجل 54 هدفاً.

وأشارت صحيفة «الديلي ميل»، إلى أن ميسي يملك سجلاً تهديفياً جيداً، عندما يلعب على أرض برشلونة في ملعب نو كامب، بعدما سجل 384 هدفاً، ولكنه أيضاً يشكل تهديداً كبيراً، عندما يلعب خارج الديار، بعدما سجل 263 هدفاً، إلى جانب تسجيل 53 هدفاً في أماكن محايدة.

فيما كانت ركلة الجزاء التي سددها في مرمى أتلتيكو، واحدة من 90 ركلة جزاء سجلها في مسيرته، كما سجل من 52 ركلة حرة مباشرة، وباقي أهدافه من هجمات، ومعظم أهدافه من داخل منطقة الجزاء، وتحديداً 580 هدفاً، و120 هدفاً من خارج منطقة الجزاء، وأحرز 582 هدفاً بقدمه اليسرى، و92 هدفاً فقط بقدمه اليمنى، و24 هدفاً برأسه.

وجاء معظم أهدافه في الدوري الإسباني «الليغا»، برصيد 441 هدفاً، على الرغم من أنه كان مثيراً للإعجاب أيضاً في المرحلة الكبيرة من دوري أبطال أوروبا، بتسجله 114 هدفاً في تلك المسابقة، وتمكن ميسي من تحقيق هدفين في 133 مباراة، وثلاثة أهداف «هاتريك» في 47 مباراة، وأربعة أهداف «سوبر هاتريك»، في ست مناسبات، وخمسة أهداف في مباراة واحدة، ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا.

أما أفضل خمسة أهداف سجلها ليونيل ميسي، فكان هدفه في مرمى أتلتيك بلباو في 30 مايو 2015 في نهائي كوبا ديل ري، وضد فالنسيا في 14 مارس 2010، بالدوري الإسباني، وضد بايرن ميونخ في 6 مايو 2015، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وضد خيتافي مرتين في كأس كوبا ديل ري، الأولى في 18 أبريل 2007، والثانية في 16 يناير 2014.

وأهم خمسة أهداف سجلها ميسي، فكانت لبرشلونة ضد ريال مدريد في 23 أبريل 2017، وضد الباسيتي في 1 مايو 2005، بالدوري الإسباني، وضد مانشستر يونايتد في 27 مايو 2009، في نهائي دوري أبطال أوروبا، وضد ريال مدريد في 27 أبريل 2011، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولمنتخب الأرجنتين ضد الإكوادور 11 أكتوبر 2017، في تصفيات كأس العالم.

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