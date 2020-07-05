وفاة عمة محمد صلاح بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت اليوم عمة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف فى صفوف ليفربول الانجليزي، منصورة حامد غالي بعد صراع مع مرض الكبد داخل مستشفى الكبد بمحافظة كفر الشيخ.

وكانت المتوفاة وهي شقيقة والد اللاعب محمد صلاح من الأب، تعانى منذ فترة طويلة من مرض الكبد، وتخضع للعلاج، وتم حجزها بمستشفى الكبد بكفر الشيخ وتدهورت حالتها الصحية مؤخرا ، وكشف مصدر مقرب من أسرة اللاعب بحسب اليوم السابع أن المتوفاه ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، ولكن بعد إجراء الفحوصات اللازمة، تم التأكد من سلبية إصابتها بالفيروس .

وبحسب المصدر، تم فيه نقل المتوفاه لقرية نجريج ، وشارك عدد كبير من أهالى القرية فى تشييع جثمانها الى المقابر عقب صلاة الظهر.

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