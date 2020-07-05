تشيلسي.. عودة للمربع الذهبي

المصدر: لندن - وكالات

استعاد فريق تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه واتفورد 3 - 0 في المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

وكان فريق مانشستر يونايتد تقدم مؤقتاً إلى المركز الرابع بفضل فوزه الكاسح على ضيفه بورنموث 5 - 2 ولكنه عاد للمركز الخامس بعد فوز تشيلسي.

وعزز ليستر سيتي موقعه في المركز الثالث بفوزه على ضيفه كريستال بالاس 3 - 0 وفاز أرسنال على مضيفه وولفرهامبتون 2 – 0 في الوقت الذي فاز فيه برايتون على مضيفه نوريتش سيتي 1 – 0.

تأقلم

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إنه يجب على فريقه التأقلم على اللعب تحت الضغط في المباريات المتبقية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ظل سعيه لإنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان الانتصار على واتفورد بمقام رد الفعل المثالي عقب خسارة تشيلسي 3-2 أمام جاره اللندني وست هام يونايتد في الجولة الماضية.

وقال لامبارد للصحفيين «كل مباراة سنخوضها تحت الضغط الآن. خضنا مباراة وست هام تحت الضغط لأننا كنا ندرك إمكان التقدم للمركز الثالث. هذا نوع مختلف من الضغط ولكن يبقى الأمر كما هو والآن ينصب تركيزنا على المباراة التالية».

وأضاف «لا يمكن أن نهتم بشكل مبالغ فيه بما يفعله كل طرف آخر في الوقت الحالي ولقد نجحنا في ذلك الليلة... بدأنا بقوة وواصلنا التقدم بفضل التفاصيل الصغيرة في الجانبين الدفاعي والهجومي».

وتقدم مانشستر يونايتد فترة قصيرة إلى المركز الرابع بعد الفوز 5-2 على بورنموث في وقت سابق من يوم السبت، بينما قال لامبارد إن تشيلسي سيواصل اللعب تحت الضغط حتى النهاية.

وقال لامبارد الذي يملك فريقه 57 نقطة من 33 مباراة عن مانشستر يونايتد «هو فريق جيد جداً.. واقع أننا نتقدم عليه بفارق نقطتين يجعلنا نشعر بسعادة».

وأضاف ندرك أننا سنتنافس حتى النهاية بسبب مسيرة هذا الفريق ولذا نحترم يونايتد وكل الفرق المنافسة القريبة.

في الوقت ذاته يجب أن ينصب تركيزنا على أنفسنا ومحاولة الاستمرار في تحقيق النتائج. هذا هو الشيء الأهم بالنسبة لنا.

إصابة

وأعلن تشيلسي عن إصابة لاعب وسطه الفرنسي الدولي نجولو كانتي في أربطة الساق ووجود شكوك بشأن لحاقه بمباراة الفريق القادمة أمام كريستال بالاس الثلاثاء.

وغادر كانتي الملعب قبل 12 دقيقة من نهاية مباراة واتفورد بفعل الإصابة.

وقال لامبارد: نجولو يعاني إصابة بسيطة في الأربطة، سيخضع إثرها لفحوص طبية لمعرفة أبعاد الإصابة.

وأضاف لامبارد «نتمنى أن تكون الإصابة بسيطة الفحوص الطبية ستوضح الأمر، ولكني أعتقد أنها قد تؤثر في مشاركته في مباراة الثلاثاء أمام كريستال بالاس».

ثقة

وأعرب اولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن سعادته البالغة بالفوز الساحق على بورنموث 5 - 2 ضمن.

وقال سولسكاير «سعيد للغاية، قدمنا كرة جذابة ولكن لسوء الحظ الجماهير لم تكن موجودة».

وأضاف «إذا وجدت الجماهير في اعتقادي كنا سنسجل المزيد من الأهداف».

واعترف إيدي هوي المدير الفني لبورنموث بمعاناة فريقه منذ استئناف موسم الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فترة طويلة من التوقف بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال هوي «اعتقدت أننا سنعود من فترة التوقف بتشكيلة أكثر قوة وإصابات قليلة، ولكن الأمور سارت على النقيض».

وأضاف «وجدنا صعوبة في اللعب وفق إيقاعنا المعهود، إنه الدوري الإنجليزي الممتاز، هي أصعب مسابقة في العالم، وإذا لم تكن في أفضل حالاتك فإنك ستعاني».

وتوقف رصيد بورنموث عند 27 نقطة في المركز الثاني من القاع ليقترب خطوة أخرى من الهبوط.

درس

وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إن استعداد ناديه «للمعاناة» من أجل الفوز سيعيد الأوقات السعيدة للفريق اللندني المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاز أرسنال 2- 0 على ولفرهامبتون واندرارز في أفضل نتيجة تقريباً منذ تعيين أرتيتا بدلاً من أوناي إيمري في ديسمبر ليتقدم إلى المركز السابع في الدوري الممتاز.

وهذا الانتصار الثالث على التوالي لأرسنال ليحتفظ بآماله بالتأهل إلى بطولة أوروبية الموسم المقبل.

وتقدم الشاب بوكايو ساكا بهدف مبكر لأرسنال وأضاف ألكسندر لاكازيت الهدف الثاني قرب النهاية ولكن ما خطف الأنظار هو الانضباط في الأداء وهو ما يتناقض مع ما كان عليه الحال في بداية الموسم.

وقال أرتيتا «أنا سعيد بالأداء وبالتغيير في أداء اللاعبين وبهذه الطاقة التي لعبنا بها وبالقتال على كل كرة تلمس العشب منذ الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة».

وأضاف «الفريق على قيد الحياة وسيبقى كذلك عندما يستمتع بالمعاناة معاً. إذا كان قادراً على ذلك ستأتي الأوقات السعيدة».

ويتأخر أرسنال بست نقاط عن مانشستر يونايتد خامس الترتيب.

وقال أرتيتا «كل مباراة نخوضها لا مجال فيها للخطأ ونحن ندرك أننا نحاول الفوز بكل مباراة».

وأضاف «هدفنا الفوز بمباراة (ليستر) المقبلة وسنرى ما سيحدث. نحاول التحسن كفريق. هذا من أفضل الانتصارات بسبب صعوبة جدول المباريات وبسبب تألق (ولفرهامبتون) على مدار الموسم بأكمله».

نتيجة مؤثرة

أبدى غراهام بوتر المدير الفني لبرايتون سعادة بالغة بفوز فريقه على مضيفه نوريتش سيتي بهدف من دون رد. وقال بوتر «النتيجة هائلة»، «ردة فعلنا كانت جيدة حقاً، حصدنا سبع نقاط من مباريات صعبة، سعداء بذلك».

وأشار «الثلاث نقاط هائلة، ولكننا ندرك أنه لا يزال أمامنا بعض العمل، ليس من مهام وظيفتي التنبؤ بما ستفعله الفرق الأخرى».

وضاعف برايتون من محنة مضيفه نوريتش سيتي وتغلب عليه بهدف من دون رد سجله لياندرو تروسارد في الدقيقة 25.

ورفع برايتون رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد نوريتش سيتي عند 21 نقطة في المركز العشرين الأخير، ليقترب بقوة نحو الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

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