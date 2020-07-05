لاتسيو.. هدية لـ«السيدة العجوز»

المصدر: روما – وكالات

قدم فريق لاتسيو هدية ليوفنتوس بعد أن سقط في فخ الخسارة أمام ضيفه ميلان 0 - 3 خلال المباراة التي جمعتهما السبت في الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، في الوقت الذي فاز فيه «السيدة العجوز» على جاره تورينو في مباراة الديربي 4 - 1، ليعزز صدارته للدوري، فيما فاز ساسولو على ليتشي 4 - 2.

وسجل أهداف ميلان هاكان كالهانجولو في الدقيقة 23 وزلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وأنتي ريبيتش في الدقيقة 59.

وتوقف رصيد لاتسيو عند 68 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف يوفنتوس، المتصدر، فيما رفع ميلان رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس.

وهذه الخسارة هي الرابعة لفريق لاتسيو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 21 مباراة والتعادل في خمس، فيما أصبح هذا الفوز هو الثالث عشر لميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في سبع.

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هز كريستيانو رونالدو الشباك أخيراً من ركلة حرة مع يوفنتوس وخاض جيانلويجي بوفون مباراته 648 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وهو رقم قياسي ليتغلب المتصدر 4-1 على جاره تورينو.

وسدد رونالدو من فوق الحائط الدفاعي ليضع يوفنتوس في المقدمة 3-1 في الدقيقة 61، وهو هدفه الأول من ركلة حرة بعد 43 محاولة خلال أول موسمين مع يوفنتوس.

وقال ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس تقدمنا بطريقة صحيحة ثم سجلنا مرة أخرى. ربما اعتقدنا أن المواجهة ستكون سهلة ولكن ركلة الجزاء تسببت في توتر أعصابنا وجعلتنا نفقد السيطرة على المباراة.

كانت هناك فترة ارتباك في بداية الشوط الثاني ولكن عندما حل الإرهاق بالفريقين ظهرت قوتنا.

وتجاوز بوفون (42 عاماً) رقم باولو مالديني القياسي في عدد المباريات بالدوري الإيطالي عندما شارك في مباراته الأولى في الدوري هذا الموسم.

وعلى ملعب مابي، فاز ساسولو على ليتشي 4 - 2.

وسجل أهداف ساسولو فرانشيسكو كابوتو في الدقيقة الخامسة ودومينكو بيراردي في الدقيقة 63 من ركلة جزاء وجيريمي بوجا في الدقيقة 78 وميرت مولدر في الدقيقة 83.

فيما سجل هدفي ليتشي فابيو لوتشيوني في الدقيقة 27 وماركو مانكوسو في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

ورفع ساسولو رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد ليتشي عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.

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