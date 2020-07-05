شاهد ... ريال مدريد يلتزم بالضوابط الاحترازية ويتطلع لمواصلة أحزان برشلونة

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

نشر نادي ريال مدريد الاسباني فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر كاشفاً فيه مدى إلتزامه بالضوابط الاحترازية وبرتوكول رابطة الدوري الاسباني، وذلك قبل لقاءه المهم أمام فريق أتلتيك بيلباو، اليوم الأحد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وهي المواجهة التي يريد منها الريال الحفاظ على فارق 4نقاط بينه وبين غريمه برشلونة الذي يحل ضيفاً على نظيره فياريال في مواجهة مهمة للنادي الكتالوني، ويتطلع الريال في هذه الجولة افساد فرحة برشلونة بكسر حاجز التعادلات بفوز متوقع اليوم على نظيره فياريال.

وبات فريق الريال لا يتوقف منذ عودة النشاط بسبب فيروس كورونا عن الانتصارات، حيث فاز في جميع مبارياته حتى الآن، ونجح في اقتناص الصدارة من برشلونة، وكان آخر انتصار لـ"الملكي" على الجار العاصمي خيتافي في الجولة السابقة، ليصبح بذلك رصيده 74 نقطة في الصدارة، ويصبح الفارق بينه وبين برشلونة 4 نقاط.

وفاز بلباو على فالنسيا في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني 2-0، ليرتفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز 8، ويصبح على بعد نقطتين فقط من مقعد الدوري الأوروبي، الذي يأمل في الوصول له الموسم المقبل.

فيما أكد مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان قبل مواجهة اليوم ، استمرار غياب إيدين هازارد أمام بلباو، بسبب شعوره بآلام في الكاحل.

وكان هازارد تغيب عن مباراة خيتافي، بسبب ضربة قوية تعرض لها في الكاحل أمام إسبانيول.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي: "هازارد يشعر بعدم الراحة في كاحله ولا نريد المخاطرة به، المشكلة مسألة أيام، وسوف يكون معنا مرة أخرى، إيدين تلقى ضربة ضد إسبانيول، ومن تلك المباراة وهو يشعر بذلك".

وأضاف: "الأطباء شخصوا هذه الإصابة ونحن معهم في أى شيء يقولونه، لا أريد المخاطرة به، وقريباً سوف تشاهدون إيدين هازارد على أرضية الملعب".

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