بوغبا يناهض العنصرية بقصة شعر جديدة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أظهر بول بوغبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، دعماً إضافياً لحركة "حياة السود"، مع قصة شعره الجديدة التي ظهر بها قبل مباراة اليوم السبت، ضد بورنموث، وتظهر قبضة مشدودة، وهي رمز للحركة.

وتأتي خطوة بوجبا، ضمن مظاهر تعبيرية أخرى للتضامن مع الحركة، من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، منذ العودة إلى النشاط الرياضي، ومن ضمن الحركات التعبيرية، الجلوس على الركبة مع رفع قبضة اليد،

إلى جانب وضع أسم الحركة المناهضة للعنصرية، على قمصان المباريات.

والجدير بالذكر، أن مانشستر يونايتد، حقق فوزاً كبيراً على ضيفه بورنموث بنتيجة كبيرة 5-2، ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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