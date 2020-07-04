صراع انجليزي فرنسي للظفر بتوقيع ميسي

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر المسؤولون في ناديا باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي الدخول في منافسة شرسة للفوز بخدمات الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة نادي برشلونة الإسباني حال قرر البرغوث الرحيل عن العملاق الكتالوني، وفقا لما نشرته شبكة فارسكي سبورتس الأرجنتينية.

وزعمت الشبكة أن كلا من العملاق الباريسي والشياطين الحمر لديه رغبة أكيدة في دفع ما يقرب من 120 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعب أو اثنين نظير التعاقد مع ليونيل ميسي .

ورفض ليونيل ميسي إجراء المفاوضات الخاصة بتجديد عقده مع برشلونة، فيما يشعر قائد البارسا بالغضب إزاء تقارير إعلامية مسربة تلقي باللائمة عليه في الإطاحة بالإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا السابق من منصبه في يناير الماضي.

وذكرت محطة كادينا سير الإذاعية الإسبانية أن ليونيل ميسي، 33 عاما، يشعر بحالة من الإحباط من نقص النجوم في الفريق، ويرغب في الرحيل عن أسوار الكامب نو في نهاية الموسم المقبل.

ويغذي هذا التقرير تكهنات بشأن الوجهة المحتملة المقبلة التي سيلعب فيها ميسي- فيما قد تشتمل خيارات اللاعب على التواجد مجددا مع الإسباني المخضرم بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي سبق وأن أشرف على تدريب ميسي في البارسا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد غوارديولا، المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني السابق، في ملعب الاتحاد في نهاية الموسم المقبل، برغم أنه لم يتضح بعد إذا ما كان غوارديولا سيجدد عقده مع الفريق السماوي

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