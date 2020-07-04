كلوب: صلاح وماني لن يرحلا عن ليفربول

المصدر: البيان الإلكتروني

أنهى الألماني يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل الدائر حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح مع "الريدز" هذا الصيف، رداً على الأنباء التى ترددت حول وجود اهتمام بضمه من برشلونة وريال مدريد وإنتر ميلان.

وقال مدرب ليفربول فى تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية، "صلاح وماني لن يرحلا عن ليفربول، لأنه ليس هناك تحدٍ أفضل من النجاح مع الريدز".

وأضاف المدرب الألماني: "الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد أو برشلونة يمكنها تحقيق لقب مسابقة الدوري 6 أو 7 مرات خلال 15 عاماً فقط، لكن المثير أن تحقق هذا الإنجاز في إنجلترا.. نحن نخطط لأن يقول اللاعبون إن أفضل خطوة في حياتهم كانت الانتقال إلى ليفربول".

يذكر أن فريق ليفربول الإنجليزى توج بقلب البريميرليغ هذا الموسم 2019/2020، بعد غياب دام أكثر من 30 عاماً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز