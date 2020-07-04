بايرن يفتح باب رحيل ألكانتارا وليفربول وجهة محتملة

المصدر: أ ف ب

رجح كارل هاينس رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، رحيل لاعب وسطه الإسباني تياغو ألكانتارا عن صفوف الفريق هذا الصيف، نافيا في الوقت نفسه وجود أي تواصل بشأنه مع ليفربول بطل إنجلترا.

وحظي لاعب خط الوسط البالغ من العمر 29 عاما، اهتمام تقارير صحافية عدة في الآونة الأخيرة بشأن مفاوضات تجديد عقده مع النادي البافاري، والذي ينتهي في أواخر موسم 2020-2021.

وبعدما أشارت تقارير ألمانية في مايو الماضي إلى أن اللاعب اتفق مع إدارة النادي على تجديد العقد، تبيّن في الأسابيع الماضية أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق، وسط حديث عن "مماطلة" من اللاعب لرغبته في الانتقال إلى نادٍ آخر، قد يكون ليفربول المتوج هذا الموسم بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما.

وفي ما يبدو حسما للجدل بشأن مستقبله مع النادي، كشف رومينيغه في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية "لقد تفاوضنا معه بشكل جدي وحققنا رغباته، لكن يبدو أنه يريد القيام بأمر جديد في المرحلة الأخيرة من مسيرته".

وبعدما أشاد به على أرض الملعب وخارجه، تطرق الرئيس التنفيذي للنادي إلى تقارير صحافية إنجليزية وإسبانية في الأيام الماضية، أفادت عن اتفاق اللاعب الدولي مع ليفربول بشأن الشروط الشخصية لعقد محتمل معه.

وشدد رومينيغيه على أنه "بالتأكيد لم يحصل أي تواصل (من قبل بايرن) مع ليفربول، إذا كان يريد القيام بذلك، علينا التعامل معه، لا نريد أن نخسر أي لاعب بالمجان في العام المقبل، يمكنني أن أقول ذلك بوضوح".

وينتهي عقد ألكانتارا (29 عاما) مع النادي البافاري الموسم المقبل وهو توج معه بلقب البوندسليغا سبع مرات وخاض أكثر من 200 مباراة في مختلف المسابقات منذ انتقاله الى صفوفه عام 2013 من برشلونة الإسباني، عندما قام النادي البافاري بدفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 25 مليون يورو.

ولن يرغب بايرن ميونيخ في التخلي عن مفتاح يعد أحد صانعي اللعب في الهجوم وغالباً ما يظهر في المكان المناسب في الدفاع.

ويحمل ألكنتارا أيضا الجنسيتين البرازيلية والإيطالية وفضل الدفاع عن ألوان إسبانيا خلافا لشقيقه رافينيا الذي يدافع عن ألوان البرازيل.

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