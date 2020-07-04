كلوب لا يمتلك خططاً مستقبلية بعد رحيله عن ليفربول

المصدر: البيان الإلكتروني

اعترف المدير الفني الألماني، يورغن كلوب، أنه لا يملك خططا لما بعد انتهاء عقده الحالي مع فريق ليفربول الإنجليزي المتوج قبل أيام بلقب البريميرليغ بعد غياب 30 عاما.

ويسري عقد المدرب الموهوب مع ليفربول، حتى عام 2024، ويبدو حاليا أنه سوف يستكمل مدته خلف أسوار ملعب "أنفيلد"، لكن كلوب أثار تساؤلات عدة، حين قال، لأول مرة، إنه لا ينتمي لنوع المدربين الذي يستمرون في عملهم، حين يبلغون مرحلة متقدمة من العمر.

وقال كلوب وفق ما نقل موقع "غول": "لا أرى أن أفعل ذلك (التدريب) في ذلك العمر.. عندما أصبحت مديرا فنيا كنت أبلغ 33 عاما، حينها فكرت، حسنا، الآن تبدأ 25 سنة من بذل الطاقة".

وتابع كلوب، الذي يبلغ 53 عاما حاليا، أمضيت 7 سنوات مدربا لماينز، ومثلها في دورتموند، وفي 2024 عندما ينتهي عقدي الحالي مع ليفربول سأكون قد أتممت 23 عاما ونصف في مهنة التدريب".

وأكد: "ليس لدي أي خطط أبعد من ذلك".

ولا يبدو أن كلوب، العضو الأحدث في نادي المدربين الفائزين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يفكر في التقاعد الآن، لكن لا شك أن موعد حدوث ذلك لا يبتعد عن مخيلته.

وأوضح المدير الفني الألماني: "عندما يحين الوقت ، آمل أن أكون بصحة جيدة وأن يكون باستطاعتي وقتها أن أقول "رائع.. لقد أحببت هذا العمل، الآن أود أن أشاهد الآخرين يفعلون ذلك".

"آمل أن أجد القدرة لأقول أتمنى لكم كل التوفيق.. حظًا سعيدًا.. أحبكم جميعًا.. ولكن لا تتصلون بي لأي سبب يتعلق بكرة القدم (..) تلك هي الخطة".

ورغم أحاديث التقاعد فإن كلوب يبدو سعيدا جدا في ليفربول، وقد نقل عنه موقع "غول" قوله: "سأقولها مرة أخرى - إنه لأمر مدهش ما تعنيه كرة القدم لشعب ليفربول".

وتولى كلوب قيادة "الريدز" عام 2015 ليعيد الفريق العريق إلى منصة الانتصارات ويحقق ألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي بفارق شهور قليلة.

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