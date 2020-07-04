عمرو وردة يجدد عقده مع باوك اليوناني

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن اللاعب المصري عمرو وردة، تجديد عقده مع ناديه الحالي فريق باوك اليونانى لمدة موسم واحد، ليبقى مع الفريق حتى نهاية موسم 2020 – 2021، بعد أن قضى الموسم الحالي معارا لصفوف فريق لاريسا اليونانى، قبل أن ينهي الأخير عقده، لعدم التزام اللاعب في التدريبات.

وقال وردة، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "إنستغرام":" دائما ضمن هذه العائلة الكبيرة، سعيد لتجديد عقدي مع الفريق، والأن لدي الفرصة من أجل إثبات مرة أخرى أنه يمكنني أن أكون لاعباً في باوك".

وأضاف قائلا:"لا أستطيع الانتظار لارتداء القميص الأسود والأبيض مرة أخرى".

وكان اللاعب المصري، قد شارك في تدريبات باوك، بعد فسخ عقد إعارته لصفوف فريق لاريسا.

وكانت "صحيفة "مترو سبورت" اليونانية، قد أكدت فى وقت سابق، أن نادي ملطية سبور، الذى يلعب فيه الظهير الأيسر المصرى كريم حافظ، ونادي سيفاس سبور، أبديا رغبتهما في الحصول على خدماته في الفترة المقبلة، حيث يسعيان لتقديم عرض لباوك، لضم اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم عمرو وردة لصفوف فريق لاريسا قادمًا من باوك، الصيف الماضي، وخاض صاحب الـ26 عاما، 23 مباراة الموسم الجاري محليا وسجل 7 وصنع 6 أهداف.

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