مشجعو ليفركوزن يودّعون الفريق بالأغاني

المصدر: (برلين - د ب أ)

تجمع مشجعو فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم في ملعب فريقهم أمس لمنح اللاعبين دفعة معنوية وتحفيزاً خاصاً لدى مغادرة الفريق إلى برلين استعداداً لخوض نهائي كأس ألمانيا اليوم أمام بايرن ميونخ. وتوجهت حافلة الفريق إلى المطار وسط هتافات صاخبة وأغانٍ وبعض الألعاب النارية، ما أثار إعجاب رودي فولر المدير الرياضي لليفركوزن.

وقال لارس بيندر قائد الفريق: «كان هذا موقفاً غير معتاد.. المشجعون أرادوا توديعنا بالتأكيد على دعمهم لنا.. كان هناك عدة مئات أو ألف مشجع في الاستاد. كانت لحظة رائعة بالنسبة لنا».

ويخوض ليفركوزن نهائي الكأس المرة الأولى منذ 11 عاماً ويتطلع الفريق للفوز بلقب البطولة اليوم ليكون الأول له في مختلف البطولات منذ فوزه باللقب نفسه في 1993.

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