زيدان يرفض رحيل ميسي عن برشلونة

المصدر: (مدريد - وكالات)

رفض الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد فكرة رحيل الأرجنتيني ميسي من برشلونة في 2021، وأكد أنه يتمنى عدم رحيله عن النادي الكاتالوني، وقال: نريد أن يكون لدينا أفضل اللاعبين في «الليغا».

وأكد ميسى في تصريحات إذاعية أنه أوقف مفاوضات التجديد مع برشلونة ويبدو أنه غاضب من التقارير الصحفية التي جعلته مسؤولاً عما يحدث بالنادي مثل إقالة المدرب بالبيردي في يناير الماضي كما يشعر بالإحباط من تشكيلة الفريق،وكان ميسي ووالده يتفاوضان مؤخرا مع النادي لتجديد عقد اللاعب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز