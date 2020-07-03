أوباميانغ يطلب 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً للتجديد مع أرسنال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ذكرت تقارير أن بيير إميريك أوباميانغ قائد أرسنال، يطالب بعقد لمدة ثلاثة سنوات وأجر يبلغ حوالي 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع للبقاء في النادي.

وبقي لدى أوباميانغ، أقل من عام على عقده الحالي، وأعرب المدير الفني ميكيل أرتيتا، هذا الأسبوع عن أمله في بقاء اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً في النادي.

ووفقاً لما أوردته "إسبن"، فإن أوباميانغ في وضع متقدم مع إدارة أرسنال في مفاوضات تجديد العقد نظراً للتأثير الذي أحدثه منذ انضمامه إلى أرسنال قادماً من بوروسيا دورتموند في 2018.

وسجل أوباميانغ هدفين للأرسنال في مرمى نورويتش هذا الأسبوع، ليرفع سجله إلى 22 هدفاً في 36 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، ويكسب النجم الغابوني الدولي حالياً حوالي 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، على الرغم من أن عقده يحتوي على إضافات مختلفة.

ومن المرجح أن يكون عقد أوبياميانغ التالي، آخر صفقة كبرى له، وهو مصمم على الاستفادة قدر المستطاع من الناحية المالية، مع اهتمام من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وانترميلان، بالتعاقد مع اللاعب.

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