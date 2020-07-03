تشافي يستعد لقيادة برشلونة خلفاً لسيتين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

وافق تشافي لاعب خط وسط برشلونة الأسطوري السابق، على الحلول محل كويك سيتين، على مقعد نو كامب الفني، بعدما تحمل سيتين (61 عاماً)، فترة قيادة صعبة على رأس العمالقة الكتالونيين، منذ حلوله محل المدرب السابق إرنستو فالفيردي في يناير الماضي.

وتزايدت التكهنات بأن مجلس إدارة النادي، يميل إلى التغيير الفني استعداداً للموسم المقبل، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، تم وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق حازم، سيشهد تولي تشافي زمام الأمور في نهاية الموسم.

وكشفت التسريبات أن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي كان يفكر في مستقبله في النادي، وزملائه راضون عن التغيير المثير، بالتعاقد مع تشافي مدرب السد، مقابل 5.4 مليون جنيه إسترليني سنوياً.

وسبق أن صرف برشلونة النظر عن تشافي، لتدريب الفريق عند البحث عن خليفة فالفيردي في بداية العام، بسبب افتقاره للخبرة، وخاض تشافي 767 مباراة في الفريق الأول لبرشلونة، والذي انضم إليه وعمره 11 عاماً.

واعترف تشافي بنفسه الشهر الماضي بأنه ومساعديه، يستعدون لتولي مسؤولية برشلونة في المستقبل، وقال الفائز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات في مؤتمر بالفيديو: "الأمل الأكبر لدي الآن، أن أكون مدرب برشلونة، وأعيده إلى طريق الفوز".

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