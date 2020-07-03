سيتي ساخراً من صلاح: محرز "فخر العرب" الحقيقي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سخر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، من النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بعد الفوز على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز برباعية نظيفة مساء أمس، على ملعب الاتحاد، ضمن لقاءات الجولة 32.

وغرد الحساب الرسمي للنادي باللغة العربية عبر "تويتر"، مرفقاً بصورة لـ محرز من المباراة: "فخر العرب الحقيقي".

وشارك محرز في المباراة كبديل للاعب جابريل جيسوس، وظهر بشكل جيد، وسجل الهدف الخامس، ولكن تقنية الفيديو قامت بإلغائه قبل ثوانٍ من نهاية اللقاء.

فيما شارك صلاح أيضاً في المواجهة كأساسي، ولكنه واجه سوء حظ غريب، ولم يستطع أن يصنع الفارق مع ليفربول الذي توج منذ أيام بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز.

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