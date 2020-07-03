ليون بيلي مطلوب في مانشستر يونايتد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ارتبط الجامايكي ليون بيلي (22 سنة)، جناح باير ليفركوزن الألماني، بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، في الوقت الذي تشير فيه أنباء إلى أنه اللاعب غير راض عن دوره الصغير مع ليفركوزن هذا الموسم.

ويقال أن ليفربول وإيفرتون ومانشستر سيتي، سيشاهدون بيلي عن كثب في نهاية هذا الأسبوع، كما أشار موقع "ساكي سبورتس"، وأن بيلي حريص على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف، ويمكن أن يكون متاحاً مقابل رسوم تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليون جنيه إسترليني.

ولدى بيلي، 3 سنوات متبقية في عقده الحالي مع ليفركوزن، ولكنه يريد اللعب في إنجلترا، ويعمل مع نفس وكلاء رحيم سترلينج، لتعزيز فرصة إبرام صفقة.

وكان من المتوقع أن يطلب ليفركوزن ما يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني، من أجل بيلي هذا الصيف، ولكن نظراً للتأثير على أسعار السوق بسبب فيروس كورونا، ربما يكون متاحاً بأقل من نصف هذا المبلغ.

وكان بيلي نجماً صاعداً في أوروبا لبعض الوقت، وانضم إلى باير من جينك عام 2017، وكاد ينضم إلى بايرن ميونيخ في 2018 مقابل 68.5 مليون دولار، وانخفض مستواه قليلاً، لكن قدرته على تسجيل الأهداف من خارج منطقة الجزاء، لا تزال جيدة جداً، ويمكنه اللعب إما على الجناح أو بشكل مركزي.

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