ليفربول يطارد ألكانتارا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يلاحق ليفربول الإنجليزي، الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب خط وسط بايرن ميونيخ، بعدما انهارت المحادثات بشأن عقد جديد بين اللاعب، والفريق الألماني.

وربطت تقارير الأسبوع الماضي بين ليفربول وألكانتارا، مع بقاء عام واحد على عقد اللاعب الحالي مع الفريق الألماني، وأخبر ألكانتارا (29 عاماً)، بايرن ميونيخ برغبته في الانتقال إلى ليفربول، فيما أبدى النادي تمسكه ببقاء اللاعب.

ويعتقد أن الصفقة ستكلف ليفربول حوالي 45 مليون دولار، رغم أن اللاعب شارك فقط في مباراتين منذ إعادة التشغيل بسبب الإصابة، لكنه عاد إلى لياقته في الفترة الأخيرة، وبات جاهز للمشاركة في الفريق الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ولكن السؤال الآن، هل يحتاج ليفربول للاعب ألكانتارا مع وجود اللاعبين أليكس أوكسلاد-تشامبرلين، نابي كيتا، فابينيو، جوردان هندرسون وجيمس ميلنر كخيارات بالفعل أمام المدرب الألماني يورغن كلوب؟

يجيب موقع "إن بي سي"، على هذا السؤال، بأن الصفقة تتعارض مع توجه كلوب، للتعاقد مع لاعبين صغار السن، ومع هذا يمكن أن يضيف ألكانتارا، شيئاً مختلفاً قليلاً.

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