غوميز متشوق للزئير مع الهلال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عاد المهاجم الفرنسي بافيتمبي غوميز إلى السعودية، وهو في كامل الجاهزية لاستكمال المنافسة مع فريق نادي الهلال، والذي يدافع عن لقب دوري أبطال آسيا للكرة.

وعاد اللاعب الفرنسي الأسبوع الماضي إلى الرياض، بعدما أمضى فترة الإغلاق نتيجة انتشار فيروس كورونا في فرنسا، وهو يستعد مع الفريق الآن من أجل استكمال موسم 2019-2020 من الدوري السعودي.

وأكد غوميز الذي حصل العام الماضي على جائزتي أفضل لاعب والهداف في دوري أبطال آسيا، أنه سعيد بالعودة إلى السعودية، وأنه متشوق لاستئناف الموسم.

وقال اللاعب في تصريح نقله الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي للكرة: «افتقد كرة القدم كثيراً، لأنها جزء كبير من حياتي، وروتيني اليومي يتمحور بشكل كبير على كرة القدم».

وأضاف: «عندما أستيقظ، وأتناول الطعام، وخلال الوقت الذي أمضيه مع عائلتي، كل شيء يتمحور حول كرة القدم، وتسجيل الأهداف والأجواء في الملعب والجماهير، أفتقد كل ذلك».

وكانت مباريات الدوري السعودي، قد تأجلت في مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا، ويستعد الهلال لاستئناف المنافسة، ويتصدر الترتيب بفارق 6 نقاط أمام النصر حامل اللقب، مع بقاء 8 جولات على انتهاء البطولة، ويتواجه الهلال مع النصر عند استئناف المنافسة يوم 5 أغسطس المقبل، في مباراة ستكون حاسمة لتحديد مسار البطولة، ورغم أن غوميز استمتع بفترة التوقف عبر إمضاء الوقت مع عائلته، إلا أنه أكد أن تلك الفترة لم تكن حافلة بالاسترخاء في ليون، وكشف: «استثمرت هذه الفترة عبر شراء معدات رياضية مثل دراجة التدريب المنزلية وجهاز الركض، وكنت أتدرب كل يوم بشكل فردي، إلى جانب التدريبات عبر الانترنت مع النادي».

وأردف بالقول: «لدي مدرب شخصي، وكان من الضروري أن أحافظ على حالتي البدنية، كي أتمكن من العودة بقوة من أجل مواصلة القتال للفوز بلقب الدوري».

وأوضح اللاعب السابق في أندية ليون وسوانزي سيتي ومرسيليا وغلطة سراي، أنه حاول الاستفادة قدر الإمكان من فترة التوقف، رغم افتقاده لأجواء كرة القدم.

وقال: «كان الأمر صعباً، ولكن الشيء الأفضل حالياً، أنني تمكنت من إمضاء الوقت مع عائلتي، وكنت قريباً من أولادي، وفي العادة لا أحصل على مثل هذا الوقت مع العائلة، ولهذا كان الأمر جيداً من هذا الجانب.

والآن مع عودة التركيز على كرة القدم، فإن غوميز يطمح في قيادة الهلال لرفع رقمه القياسي في الدوري السعودي إلى 16 لقباً، إلى جانب الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2020.

ويطمح غوميز ونادي الهلال ككل إلى الاحتفاظ بلقب البطولة القارية، ليصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز منذ عام 2005 عندما فاز نادي الاتحاد السعودي بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي.

وسجل غوميز، 11 هدفاً في دوري أبطال آسيا 2019، وواصل التألق مع انطلاق البطولة هذا العام من خلال تسجيل 3 أهداف، حيث سجل هدفاً في المباراة التي فاز فيها الهلال على شهر خودرو الإيراني 2-0، ثم سجل هدفي الفوز 2-1 في المباراة أمام شباب الأهلي.

وفي الدوري السعودي، سجل المهاجم الفرنسي 14 هدفاً في البطولة هذا الموسم، لكنه أكد تشوقه من أجل الاحتفال بتسجيل المزيد من الأهداف مع زملائه.

وختم:»أنا متشوق للعودة إلى النادي، ومشاهدة كل أصدقائي والجهاز الفني وزملائي، ومتشوق للعودة إلى أرض الملعب من جديد، وتسجيل بعض الأهداف، وبالتأكيد الاحتفال على طريقة الأسد.

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