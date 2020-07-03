تعرف على سر جلوس بيل على دكة البدلاء

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف تقرير إعلامي إسباني، اليوم الجمعة، عن كواليس وضع الويلزي غاريث بيل في ناديه ريال مدريد.

وظل بيل جالسًا على مقاعد بدلاء ريال مدريد في آخر مباراتين بالليغا ضد إسبانيول وخيتافي، ولم يدفع به المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو"، فإن بيل كان من المقرر أن يشارك أساسيًا في 3 مباريات سابقة عقب استئناف الليغا، إلا أنه قال لزيدان "أنا لست في حالة جيدة".

يذكر أن بعض التقارير الإسبانية زعمت أن علاقة زيدان انقطت تمامًا مع غاريث بيل، حيث بات الطرفان لا يتحدثان مطلقًا في الفترة الأخيرة.

وكان زيدان قد صرح في الصيف الماضي أنه من الأفضل لبيل، الرحيل عن ريال مدريد، لكن اللاعب الويلزي رفض ضغط إدارة الميرنجي للتخلي عن خدماته.

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