اتحاد الكرة الإيطالي يفكر بحضور 25% للمباريات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

منح مشجعو الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأمل في العودة إلى الملاعب بعد فترة وجيزة من الإعلان عن أن الهيئة الإدارية للكرة الإيطالية، تعمل على خطة لإعادة فتح الملاعب بربع طاقتها.

وكشف جابرييل غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن أمله في السماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب قريباً، بعدما عادت مباريات الدوري الإيطالي خلف أبواب مغلقة الشهر الماضي، بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا، مما أدى إلى أجواء غريبة داخل الملاعب خلال نهاية الموسم.

وقال غرافينا: "نحن نعمل حتى يتمكن المشجعون من العودة إلى تجربة كرة القدم عن قرب مرة أخرى، ونفكر في السماح بحضور 25% من سعة الملاعب، وسنكون مستعدين لتنظيم هذه العملية بمجرد أن نحصل على موافقة الجهات الصحية".

وتأمل جماهير الكرة في إيطاليا، وهي واحدة من أكثر الدول شغفاً باللعبة في العالم، أن تتحقق هذه الخطط حتى إذا كانت أرقام العودة محدودة في البداية.

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