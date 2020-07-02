بنزيما مهدد بمواجهة القضاء الفرنسي في قضية ابتزاز

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ذكرت تقارير فرنسية، أن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، قد يواجه محاكمة بشأن تورط نجم ريال مدريد المزعوم في مؤامرة ابتزاز لزميله السابق في فرنسا ماتيو فالبوينا.

وترجع الواقعة إلى عام 2015، عندما اتهمت السلطات الفرنسية بنزيما (32 سنة)، بأنه كان جزءً من مؤامرة ابتزاز قيل إنه شجع فيها فالبوينا على الدفع لمبتزين هددوا بالكشف عن فيديو لنجم أولمبياكوس.

وأكدت التقارير بأن القضاء الفرنسي يتطلع إلى محاكمة بنزيما بتهمة المساعدة والتحريض على محاولة ابتزاز، قبل بضعة أشهر من يورو 2016، والتي استضافتها فرنسا، ونتيجة لذلك، قام مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب، بتهميش مهاجم الريال، ولم يتم اختياره منذ ذلك الحين.

وتحدث فالبوينا منذ ذلك الحين عن المحادثة المزعومة التي جرت بينه وبين زميله السابق فيما يتعلق بالشريط، وقال لصحيفتي "لوموند" و"الجارديان": "لم يكن بنزيما عدوانياً، ولم يتحدث معي بحزم، وتحدث مباشرة عن المال، وأصر على أن أقابل شخصاً، وكان يحرضني، ويقول بشكل غير مباشر عليك أن تدفع".

وأكد سيلفان كورمير، محامي بنزيما في عام 2015، أن موكله لم يلعب أي دور في قضية الابتزاز المزعومة، وقال للصحفيين في ذلك الوقت: "لم يلعب أي دور وأكرر أي دور في أي ابتزاز أو محاولة ابتزاز".

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