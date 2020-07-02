واتفورد يسمح للثلاثي المخالف بالعودة للتدريبات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سمح نادي واتفورد الإنجليزي، بعودة الثلاثي أندريه غراي وناثانيال شالوبة ودومينغوس، استعداداً للقاء تشيلسي يوم السبت المقبل، ضمن الدوري الممتاز الإنجليزي لكرة القدم، بعدما سبق وتم استبعاد اللاعبين الثلاثة لخرقهم إجراء التباعد الاجتماعي الاحترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وغاب الثلاثي عن فريقهم عندما تلقى هزيمة نهاية الأسبوع الماضي أمام ساوثهامبتون، قبل أن يسمح لهم بالعودة إلى التدريبات، عقب الاعتذار لتجاوزهم البروتوكول الصحي، لحضور حفل عيد ميلاد غراي التاسع والعشرين.

ووصف غراي الحدث لاحقاً بأنه كان تجمع للأصدقاء وتحول إلى نوع من بطولة كرة القدم، ضمن اعتذار نشره على حسابه الشخصي في انستغرام، وقال مساعد مدرب واتفورد، كريج شكسبير، أن النادي قبل اعتذار اللاعبين الثلاثة، وقرر عودتهم للتدريبات.

وألقت الخسارة الأخيرة 1-3 أمام ساوثهامبتون، بظلالها على الفريق، والذي يقف على حافة منطقة الهبوط، إلا أن شكسبير أكد أنه لم تكن هناك اتهامات بتعمد اللاعبين هذا السلوك للغياب عن الفريق في المباراة الأخيرة.

وقال: "اعتذر اللاعبين الثلاثة للموظفين واللاعبين بشكل فردي وجماعي، ونحن نرحب بهم مرة أخرى، ونحاول المضي قدماً كالمعتاد، بعدما اعترفوا بأنهم كانوا على خطأ، ويريدون تعويضه".

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