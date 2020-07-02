نقل نهائي كأس البرتغال إلى كويمبرا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن الاتحاد البرتغالي اليوم الخميس، عن نقل نهائي كأس البرتغال من لشبونة إلى كويمبرا في الأول من أغسطس المقبل، ولم يربط القرار بزيادة إجراءات الإغلاق، بسبب فيروس كورونا.

والمباراة كانت مقررة أصلاً بين بنفيكا وبورتو في 24 مايو الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب أزمة فيروس كورونا، بينما تستضيف لشبونة دوري أبطال أوروبا، بعد تعديل نظام مبارياته بداية من دور ربع النهائي من 12 إلى 23 أغسطس المقبل.

وصرح متحدث باسم الاتحاد البرتغالي للكرة، بأن القرار اتخذ منذ زمن طويل، مضيفا أنه لا علاقة له بزيادة الحالات الايجابية لفيروس كورونا في لشبونة.

كما أعلن الاتحاد عن إيقاف كأس السوبر البرتغالي لهذا العام، والذي كان بين بنفيكا وبورتو، لتخفيف الجدول الزمني للفرق البرتغالية.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الثلاثاء الماضي، قد أكد تمسكه بخطة دوري أبطال أوروبا، وأنه على اتصال دائم مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم والسلطات المحلية.

ولا يزال سكان 19 حياً شمالي لشبونة مغلقين منذ يوم الأربعاء الماضي، مما يعني أنه سيبقى حوالي 700 ألف مقيم في المنزل لمدة أسبوعين على الأقل.

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