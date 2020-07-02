مورسيا يسمح لجمهوره بالتدريب مع لاعبيه لمواجهة أزمة كورونا المالية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أبتكر نادي ريال مورسيا، والذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، طريقة جديدة، تسمح له بزيادة دخله وموارده خلال الفترة الحالية، مع انتهاء موسم الفريق، وبهدف مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها أندية كرة القدم حول العالم، بعد توقف المنافسات لمدة 3 أشهر، لتنفيذ إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها العديد من بلدان العالم، من أجل مواجهة فيروس كورونا.

ويعتمد ابتكار ريال مورسيا، على فتح الباب أمام مشجعيه بشكل عام، للتدريب مع لاعبي الفريق الأول على ملعب إنريكي روكا معقل الفريق، والذي عجز عن الوصول للمراكز الأربعة الأوائل المؤهلة للصعود لدوري الدرجة الأعلى.

ونشر النادي بياناً عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وجاء فيه: "فرصة فريدة من نوعها للمشاركة في الفترة التحضيرية للموسم الجديد، مع أفضل المحترفين، في بيئة مثالية مثل استاد إنريكي روكا".

وأشار موقع "آس"، إلى أنه يجري تنفيذ هذه المبادرة الجديدة التي تهدف بالأساس للحصول على اللياقة والاستمتاع بالتمرين وبكرة القدم، في مجموعات صغيرة على يد محترفين مثل المتخصص في إعادة تأهيل أعضاء الفريق الأول، خابي سولا، والمعد البدني فران سوتو.

وستكون التدريبات في مجموعات مصغرة من 5 إلى 10 أشخاص في ملعب إنريكي روكا، وأوضح موقع "آس"، أن ريال مورسيا، يغيب عن دوري الدرجة الأولى الإسباني منذ قرابة 12 عاماً، وكان آخر ظهور له في "الليغا" خلال موسم 2007-2008، واحتل في ذلك الموسم المركز 19 في جدول الترتيب، ولم يتمكن منذ ذلك الوقت في الصعود إلى الدرجة الأولى.

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