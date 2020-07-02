ريال مدريد وانتر ميلان يعلنان اكتمال صفقة حكيمي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني، عن اتفاق مع إنتر ميلان، عن انتقال النجم المغربي أشرف حكيمي، إلى صفوف الفريق الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووجه ريال مدريد، الشكر إلى حكيمي عبر موقعه الرسمي على الانترنت، على السنوات التي قضاها بقميص النادي الملكي، منذ انضم إلى أكاديمية ريال مدريد في 2006، وتمنى له التوفيق في محطته الجديدة، ولم يكشف الريال عن التفاصيل المالية للصفقة، أو ما إذا كان يمتلك بنداً يتيح له إمكانية الحصول على أشرف حكيمي مرة أخرى.

وقضى أشرف حكيمي الموسمين الماضيين في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، وقدم أداءً مبهراً، لتقفز القيمة المالية لنجم منتخب المغرب بشكل جنوني خلال آخر 3 مواسم، حتى وصلت مع نهاية موسم 2019-2020 إلى 54 مليون يورو.

وأشارت العديد من التقارير إلى أن إنتر ميلان، أكمل صفقة ضم أشرف حكيمي مقابل 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات وفقاً للأداء، بالإضافة إلى امتلاك ريال مدريد بنداً لمضاهاة أعلى عرض يصل للاعب خلال المواسم الخمس المقبلة في حالة أراد استعادة حكيمي.

ومن جانبه أعلن نادي إنتر ميلان في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن حكيمي، سينضم إلى صفوف الفريق بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2025، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.

ويعد أشرف حكيمي واحدًا من بين أبرز الصفقات التي أبرمها إنتر ميلان في السنوات الأخيرة إلى جانب روميلو لوكاكو وكريستيان إريكسن، ووصل اللاعب صباح اليوم إلى مطار لينات، ثم توجه إلى عيادة أبحاث هيومانيتاس في روزانو على مشارف ميلانو لاجتياز الجزء الأول من الفحص الطبي مع إنتر ميلان، ثم وقع على العقود بعد الفحص الطبي الذي خضع له اللاعب، حيث لايسمح الاتحاد الإيطالي باللعب في دوري الدرجة الأولى دون اجتياز الكشف الطبي.

وأشارت تقارير إلى أن أشرف حكيمي سيحصل على راتب سنوي تصل قيمته إلى 5 ملايين يورو صافية سنوياً بالإضافة إلى مكافآت.

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