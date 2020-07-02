رونالدو يوجه رسالة لبيانيتش: الآن ستكون عدوي في إسبانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي رسالة إلى البوسني ميراليم بيانيتش، بعد انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف برشلونة الإسباني بدءاً من الموسم المقبل، حيث إنضم البوسني إلى صفوف العملاق الإسباني في صفقة تبادلية، انضم على إثرها البرازيلي آرثر ميلو نجم البارسا إلى صفوف يوفنتوس، ووقع بيانيتش عقدًا رسميًا مع برشلونة لمدة 4 مواسم، مع وضع شرط جزائي بقيمة 400 مليون يورو، حيث بلغت قيمة انتقاله 60 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو مكافآت.

وذكر موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني أن كريستيانو رونالدو تحدث مع البوسني ميراليم بيانيتش بعد إتمام انتقاله رسمياً إلى برشلونة، ووجه له رسالة قال فيها، "الآن ستكون عدوي فى إسبانيا".

وأضاف الموقع أن البوسني ميراليم بيانيتش أصيب بالدهشة لحديث رونالدو المفاجئ، ولم يستطع الرد على الدون، ولكن بعد بضع ثوانٍ بدأ كريستيانو الضحك وأخبره أنها كانت مزحة.

وأضاف أن كريستيانو رونالدو هنأ بيانيتش على الانتقال إلى برشلونة، على الرغم من حبه وعشقه لريال مدريد، لكن كانت هناك علاقة قوية بين الثنائي خلال عامين داخل صفوف يوفنتوس

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