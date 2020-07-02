كوتينيو يتنازل عن 50% من راتبه للمشاركة في نهائي الكأس الألماني

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم خط وسط فريق بايرن ميونخ الألماني، التنازل عن 50% من راتبه من أجل تمديد إعارته إلى البافاري وعدم العودة إلى برشلونة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن كوتينيو وافق على تمديد إعارته لمدة شهرين حتى نهاية الموسم مع بايرن ميونخ، مع تخفيض راتبه خلال هذه المدة بنسبة 50% من أجل استكمال الموسم مع البافاري ولعب نهائي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمى عن هذا خلال الأيام المقبلة.

وتوج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني هذا الموسم، وللمرة الثامنة على التوالي في تاريخه.

وأضافت الصحيفة أن الأمر نفسه ينطبق على زميلي كوتينيو ألفارو أودريوزولا لاعب ريال مدريد وإيفان بيريسيتش نجم إنتر ميلان.

ويتضمن عقد إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ شرطاً جزائياً يسمح للأخير بشراء اللاعب بشكل نهائى مقابل دفع 120 مليون يورو.

وسجل البرازيلى 21 هدفاً خلال 76 مباراة مع برشلونة بعد انتقاله للفريق في يناير 2018 قادماً من ليفربول الإنجليزى في صفقة قياسية بلغت قيمتها 120 مليون يورو.

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