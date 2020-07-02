" سيلفي" مع رياض محرز يتسبب في طرد مشجع من عمله

المصدر: البيان الإلكتروني

طرد مشجع لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من عمله بعد خرقه قواعد التباعد الاجتماعي من أجل الحصول على "سيلفي" مع نجم مانشستر سيتي رياض محرز.

وطلب العامل كريغ ويليس البالغ 37 عاما من النجم الجزائري التقاط صورة معه في أول يوم له بموقع شقته الفاخرة الجديدة.

لكن ويليس الأب لخمسة أطفال تجاوز المسافة المسموح بها مترين من أجل التقاط صورة إلى جانب محرز وبعد انتشار الصورة تلقى هاتفا من مدرائه في العمل ليبلغوه بقرار فصله.

وقال ويليس في تصريحات نقلتها صحيفة "صن" البريطانية: "أعتقد أن الأمر تجاوز النظام قليلا، بدا محرز رائعا جدا معي وقال لي (لا توجد مشكلة)".

وأضاف العامل المفصول: "التقطت الصورة من أجل أقرب أصدقائي إنه من مشجعي مانشستر سيتي، لا ترى شخصا كهذا كل يوم".

وكان مهاجم السيتي محرز البالغ 29 عاما يزور المجمع السكني الجديد بالقرب من ماكليسفيلد بعد شهرين من حادث سطو مسلح على شقته في مانشستر.

وقال ممثل الشركة المالكة للمجمع السكني: "سلامة وأمن الجميع في مواقعنا لها أهمية قصوى في جميع الأوقات".

وأعلن مانشستر سيتي، الذي فقد لقبه للدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي لصالح ليفربول، أن لاعبيه يخضعون لاختبارات كوفيد-19 كل ثلاثة أيام وقبل كل مباراة.

ويستعد سيتي لمواجهة ليفربول المتوج بلقب البريميرليغ على أرضه في ملعب الاتحاد الليلة ضمن الجولة 32 للدوري الإنجليزي الممتاز.

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