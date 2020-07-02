ليفربول يواجه مانشستر سيتي الليلة بطموح الأرقام القياسية

المصدر: البيان الإلكتروني

يحل فريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على مانشستر سيتي، مساء اليوم على ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزنز، في قمة منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وتشهد المباراة الظهور الأول للريدز بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما بشكل رسمى منذ الجولة الماضية، وذلك بعد سقوط مانشستر سيتى أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف على ملعب "ستامفورد بريدج"، مساء الخميس الماضى.

ويغرد ليفربول منفردا بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة متفوقا على مانشستر سيتي الذى يحتل المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

ويتسلح ليفربول في قمة الليلة بالثلاثى الهجومى محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، والسنغالى ساديو ماني، حيث يسعى النجم المصري لزيادة رصيده التهديفي بعدما سجل 17 هدفا هذا الموسم في البريميرليغ ليأتى بفارق هدفين عن جيمي فاردى مهاجم ليستر سيتي صاحب صدارة قائمة الهدافين.

ويبحث الريدز عن تحقيق الفوز ضد مانشستر سيتي، من أجل مواصلة مسيرة الأرقام القياسية التي حققها الموسم الجارى، حيث يحتاج ليفربول إلى 15 نقطة من أجل تحطيم رقم السيتيزنز لأكثر الأندية حصدا للنقاط في موسم واحد بالبريميرليغ برصيد 100 نقطة.



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