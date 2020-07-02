ديوكوفيتش يتبرع ب45 أف دولار لبلدة متضررة من كورونا

المصدر: أ ف ب

تبرع لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا بأكثر من 45 ألف دولار لبلدة صربية تضررت بشدة من وباء كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وذكرت قناة "سبورت كلوب" الرياضية على موقعها الإلكتروني أن ديوكوفيتش الذي أعلن الثلاثاء الماضي إصابته بفيروس كورونا المستجد، تبرع لبلدة نوفي بازار في جنوب غرب صربيا لمساعدتها في مكافحة التفشي المتزايد للعدوى.

وكانت البلدة أعلنت حالة الطوارئ أواخر يونيو بسبب انتشار "كوفيد-19".

وسلطت الأضواء مؤخرا على صربيا بعد السماح لديوكوفيتش بتنظيم دورة خيرية "جولة أدريا" في دول البلقان بدأت في العاصمة بلغراد في منتصف يونيو واستمرت في كرواتيا قبل أن تتوقف عقب اكتشاف حالات إصابة بالفيروس لعدد من المشاركين فيها.

وعدا عن ديوكوفيتش أصيب بالفيروس كل من زوجته إيلينا ومدربه الكرواتي غوران ايفانيسيفيتش واللاعبين مواطنه فيكتور ترويتسكي والبلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش، ما دفع الصربي للاعتذار عن سوء تقدير الوضع الصحي والاعتراف بالخطأ في تنظيم الدورة، بعد تعرضه للكثير من الانتقادات.

وأسف ديوكوفيتش "لكل فرد أصيب" بالفيروس خلال الدورة الاستعراضية التي كان من المفترض أن تقام في 5 مدن في دول البلقان، متمنيا "ألا يؤدي ذلك إلى تعقيد الحالة الصحية لأي شخص وأن يكون الجميع بخير".

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