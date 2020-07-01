ظهور كومان في برشلونة يثير قلق سيتين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

شوهد مدرب منتخب هولندا، رونالد كومان، وهو ينتقل في مدينة برشلونة الأسبانية، في الوقت الذي توجه فيه أسهم النقد تجاه كيكي سيتين مدرب فريق برشلونة الحالي، وهو ما أثار نوبة من التكهنات حول اقتراب كومان من تدريب النادي الأسباني.

وارتبط كومان (57 عاماً)، بالمقعد الساخن لدى عمالقة كتالونيا، عندما تمت إقالة المدرب السابق إرنستو فالفيردي في يناير الماضي، ثم عين برشلونة سيتين، كمدير فني لكنه يتعرض لضغوط كبيرة في الأسابيع الأخيرة.

وكشف كومان، في وقت سابق من يونيو الماضي، أنه رفض عرضاً لتدريب برشلونة في يناير الماضي، لارتباطه بتدريب منتخب بلاده، إلا أن انتقاله إلى منزله في برشلونة، أشعل الجدل مجدداً حول إمكانية تدريبه لبرشلونة.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن كومان، مدرب إيفرتون وسوثامبتون السابق، كان قد خضع لعملية في القلب في أمستردام خلال مايو الماضي، وتم نقله إلى المستشفى بسبب شكاوى في الصدر، وخضع لقسطرة قلبية، وقضى الليلة في المستشفى قبل أن يعود إلى المنزل.

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