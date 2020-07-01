127 لاعباً بلا نادٍ في إنجلترا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ذهب 127 لاعباً في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إلى الفراش وهم يعلمون أنه بحلول الصباح، سيكونون بدون ناد، وكان من الممكن أن يكون هذا الرقم أكبر بكثير، إذا لم تحتفظ الأندية بخدمات بعض لاعبيها في صفقات قصيرة الأجل، لاستئناف النشاط الرياضي بعد أزمة فيروس كورونا.

ولعل من أشهر اللاعبين الذين وقعوا عقوداً مؤقتة للبقاء مع أنديتهم، ديفيد سيلفا، يليان، بيدرو وآدم لالانا، وكلهم وضعوا القلم على الصفقات المختصرة التي تسمح لهم بإنهاء الموسم الحالي في أنديتهم.

وفي الوقت نفسه، حصل بعض اللاعبين الذين تم الإفراج عنهم على اتفاقيات ما قبل التعاقد مع أندية أخرى، مما يضمن تجنبهم غموض المستقبل، مثل جيرمين ديفو، والذي غادر رسمياً بورنموث اليوم، لكن كان لديه اتفاقية مع رينجرز.

وبالنظر إلى التداعيات المالية لأزمة الفيروس، سيكون من غير المستغرب أن ترى أندية الدرجة الأولى تحاول الحصول على صفقة من العيار الثقيل في محاولة لتعزيز قوتها في الموسم المقبل.

وقامت صحيفة "سبورت ميل"، بتجميع أول قائمة من اللاعبين المودعين لأنديتهم بين عشية وضحاها، وأشارت إلى أنه يشترك هؤلاء اللاعبون في خوضهم 428 مباراة دولية، واثنين ساهما في فوز فريقهما بدرع الدوري الممتاز.

ومن أبرز هؤلاء اللاعبون، جو هارت المغادر لنادي بيرنلي، والذي تراجع خلال 4 سنوات من حارس مرمى إنجلترا رقم 1، إلى مجرد لاعب يعيش حالة من الذكريات، وناثانيل كلاين، والمغادر لنادي ليفربول، ومايا يوشيدا المغادر لساوثامبتون، وبابلو زاباليتا المغادر لوست هام، وكاميرون بورثويك جاكسون المغادر لمانشستر يونايتد، وآرون لينون المغادر لبيرنلي.

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