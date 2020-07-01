تعرف على أسباب غياب هازارد عن قائمة ريال مدريد في مواجهة خيتافي

المصدر: البيان الإلكتروني

غاب النجم البلجيكي إيدن هازارد، عن قائمة ريال مدريد، لمواجهة ضيفه فريق خيتافي، على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، في ختام منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني، دون أن يعلن النادي الملكي عن أسباب غياب نجمه البلجيكي عن لقاء الغد، ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هازارد لا يعاني من أي إصابة، وشارك اليوم فى تدريبات ريال مدريد بشكل طبيعي، ولكن فضل زيدان مدرب الملكي، إراحة اللاعب بعد أجل حمايته من الضربات القوية التى تلقاها فى كاحله، خلال المباريات الأخيرة.

أضافت الصحيفة، أن مدرب الميرنجي، يرغب أن يستعيد النجم البلجيكي أفضل مستوى له خلال المباريات المتبقية للفريق على مستوى الليغا، بجانب مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وكان زيدان، قد أعلن عن قائمة ريال مدريد، لمواجهة خيتافي، والتى شهدت تواجد 24 لاعبا، حيث عاد كلا من لوكا مودريتش وفيرلاند ميندي بعد انتهاء الإيقاف، كما شهدت تواجد لوكاس فاسكيز ولوكا يوفيتش بعد تعافيهما من الإصابة، وضمت القائمة:

حراسة المرمى: أريولا - كورتوا - ألتوب

خط الدفاع: كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - ميندي - مارسيلو

خط الوسط: كروس - مودريتش - فالفيردي - خاميس رودريجيز - إيسكو - أسينسيو - كاسيميرو

خط الهجوم: فاسكيز - بنزيما - بيل - ماريانو دياز - فينيسيوس - براهيم دياز - رودريجو – يوفيتش

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 71 نقطة، متفوقا بفارق نقطة عن الغريم التقليدى برشلونة، صاحب المركز الثانى برصيد 70 نقطة، بعد تعادله أمس الثلاثاء مع أتلتيكو مدريد، بنتيجة 2 – 2.

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