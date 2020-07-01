كلوب: تأجيل كأس الأمم الأفريقية يصب في مصلحة ليفربول

المصدر: البيان الإلكتروني

أبدى الألمانى يورغن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى ارتياحه لقرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" بتأجيل منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى كان مقررا إقامتها فى يناير المقبل بالكاميرون، لمدة عام بحيث تقام فى يناير 2022، بسبب الأزمة التى تعيشها القارة السمراء حاليا وتوقف كل المسابقات بسبب تفشى فيروس كورونا.

وقال كلوب، فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمواجهة النارية ضد مانشستر سيتى، المقرر لها غدا الخميس على ملعب "الاتحاد" فى قمة منافسات الجولة الـ 33 من الدورى الإنجليزى، "أنا حقا أحببت أنه تم تأجيلها، ولكن ما لم يعجبنى هو أسباب ذلك".

وأضاف مدرب ليفربول، "تأجيل أمم أفريقيا يساعدنا كثيرا فى الفترة القادمة لأنه لدينا ثلاثة من أفضل اللاعبين الأفارقة، إن لم يكن الثلاثة الأفضل فى تشكيلتنا".

وتابع كلوب تصريحاته عن تأجيل كان 2021 قائلا، "هذه البطولات التى تقام فى منتصف الموسم ليست جيدة لأى تخطيط مستقبلي".

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، تأجيل كأس أمم أفريقيا 2021 الذى كان مقرر لها إقامته بالكاميرون، حتى يناير 2022 لصعوبة استكمال التصفيات حاليا بسبب فيروس كورونا.

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