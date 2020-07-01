الاعلان رسمياً عن مواعيد مباريات المربع الذهبي ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مواعيد الدورين نصف النهائي والنهائي لكأس الاتحاد.

وقال الاتحاد، في بيان رسمي: "تم تأكيد جدول نصف نهائي الكأس، حيث ستقام المباراتان على ملعب ويمبلي".

وأضاف: "أول مباراة ستكون بين آرسنال ومانشستر سيتي، يوم السبت 18 يوليو، الساعة 19:45 بتوقيت بريطانيا. واليوم التالي، الأحد 19 يوليو، سيشهد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي، الساعة 18:00 بتوقيت بريطانيا".

وختم البيان: "ستلعب المباراتان خلف أبواب مغلقة، ويلتقي الفائزان على ملعب ويمبلي في النهائي، يوم السبت في الأول من أغسطس المقبل".

يذكر أن مانشستر سيتي هو حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي عقب تغلبه بسداسية بيضاء على واتفورد في نهائي النسخة الماضية من البطولة.

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