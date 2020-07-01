الدوري الألماني ينطلق سبتمبر المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد كريستيان شايفرت، رئيس رابطة الدورى الألمانى لكرة القدم، أن الموسم الجديد من الدورى الألماني سينطلق فى 11 أو 18 سبتمبر المقبل، وقال رئيس رابطة الدورى ألمانى فى تصريحات نشرتها صحيفة "دى فليت"، "من المؤكد انطلاق الموسم الجديد فى 11 أو 18 سبتمبر المقبل، بينما سيسمح للفرق المشاركة فى المنافسات الأوروبية ببدء مشوارها فى الدورى فى وقت لاحق.

وأكد رئيس الرابطة أن المفاوضات لا تزال قائمة مع الاتحاد الألمانى للعبة، نظراً لأنه من المعتاد أن تقام منافسات الدور الأول من بطولة الكأس قبل انطلاق البوندزليغا.

وأضاف كريستيان شايفرت أنه من المحتمل السماح بعودة الجماهير إلى مدرجات ملاعب الدورى الألمانى من جديد.

واختتمت منافسات الموسم الماضى من البوندزليغا السبت الماضي، بينما تقام المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا السبت المقبل، وتقام مباراة إياب الملحق الفاصل الذى يحسم الصعود والهبوط 6 يوليو القادم.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ توج بلقب الدورى الألمانى هذا الموسم، وللمرة الثامنة على التوالى.

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