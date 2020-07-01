اليونايتد يزحف ناحية «تشامبيونزليغ»

المصدر: مانشستر - أ ف ب

سجّل لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديش ثنائية، وقاد فريقه مانشستر يونايتد إلى فوزه الخامس في آخر سبع مباريات، واستعادة المركز الخامس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد تغلبه بسهولة على مضيفه برايتون 3-صفر، أول من أمس، في المرحلة الثانية والثلاثين.

وسجل فرنانديش هدفين (29 و50)، بعد افتتاح الشاب مايسون غرينوود التسجيل للشياطين الحمر (16)، الذين قدموا أفضل مستوياتهم هذا الموسم.

ورفع يونايتد رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن ولفرهامبتون، مقترباً من الصراع على بطاقات التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز