يوفنتوس.. يُبقي الوضع على ما هو عليه

المصدر: أ ف ب

بقي فارق النقاط الأربع مخيماً بين يوفنتوس المتصدر، ووصيفه لاتسيو، بعد فوز الأول على مضيفه جنوى 3-1 بثلاثة أهداف استعراضية، والثاني على مضيفه تورينو بصعوبة 2-1، أول من أمس، في افتتاح المرحلة 29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع يوفنتوس، حامل لقب الدوري في آخر ثماني سنوات، رصيده إلى 72 نقطة مقابل 68 للاتسيو.

في المباراة الأولى، شارك لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش أساسياً مع يوفنتوس، رغم الإعلان عن رحيله إلى برشلونة الإسباني، في صفقة أدت إلى قدوم البرازيلي أرتور في الاتجاه المعاكس، وذلك في نهاية الموسم.

خيم التعادل السلبي على الشوط الأول للقاء يوفنتوس، لكن الأرجنتيني باولو ديبالا كسر الصمت بالهدف الأول في الدقيقة (50)، ثم أضاف رونالدو الهدف الثاني من تمريرة وداعية لبيانيتش في الدقيقة (56)، ودوغلاس كوستا الهدف الثالث في الدقيقة (73)، وسجل اندريا بينامونتي هدفاً شرفياً جميلاً لجنوى في الدقيقة (76).

وفي المباراة الثانية وكرر لاتسيو سيناريو مباراته الماضية ضد فيورنتينا، وحول تخلفه أمام مضيفه تورينو إلى فوز 2-1.

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