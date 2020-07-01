"فيفا" يحتفل بوصول ميسى لـ700 هدف

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بوصول النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد فريق برشلونة الإسبانى إلى الهدف الـ700 فى مسيرته على مستوى الأندية والمنتخب، وشارك حساب فيفا على "تويتر"، مجموعة صور لـ ميسى منذ بدايته مع برشلونة حتى الآن، وعلق قائلا: "من كان يتخيل أنه فى غضون 16 عامًا كان سيحقق 700 هدف للنادى والبلد؟ متى سنكتشف الكوكب الذى ولد فيه ليونيل ميسى؟".

وبالأمس أحرز النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسبانى، الهدف الثانى فى شباك ضيفه أتلتيكو مدريد، عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 39 من المباراة التى كانت مقامة بينهما على ملعب "كامب نو"، فى قمة منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى بالموسم الجارى 2019-2020.

ويحمل هدف ميسى رقم 700 فى مشواره الحافل بالإنجازات والأرقام القياسية الفريدة من نوعها مع الفريق الكتالونى فى إسبانيا والمنتخب الأرجنتينى.

وأحرز النجم الأرجنتينى أهدافه الـ699 قبل هدف الأمس خلال مشاركته فى 861 مباراة بجميع البطولات سواء بقميص برشلونة أو منتخب بلاده.

ويملك ميسى 629 هدفا قبل لقاء أمس ضد أتلتيكو مدريد فى 723 مباراة مع برشلونة وتوج خلالها بـ35 لقبا منذ هدفه الأول فى مايو عام 2005، فيما أحرز قائد البلوجرانا 70 هدفا مع المنتخب الأرجنتينى فى 138 مباراة، ليصبح الهداف التاريخى لمنتخب التانجو.

ونجح ميسى خلال هذا السجل التهديفى المرعب فى تسجيل 54 "هاتريك" وتحويل 52 ركلة حرة مباشرة إلى أهداف.

وعلى جانب آخر، يحتل برشلونة المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 69 نقطة بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدى ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 71 نقطة، فيما يأتى أتلتيكو مدريد فى المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

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