إصابة نجم ديربي كاونتي في حادث سرقة مسلحة

المصدر: البيان الرياضي

كشفت الشرطة الإنجليزية أن أندريه ويسدوم (27 سنة)، نجم ديربي كاونتي، طعن في رأسه وأردافه على يد عصابة مسلحة سرقت ساعته، وأنه الآن حالته مستقرة في المستشفى.

وكشفت الشرطة عن مزيد من التفاصيل بشأن السرقة الوحشية بعد تعرض المدافع لهجوم في الساعات الأولى من يوم الأحد الماضي، أثناء زيارته لأقاربه في ليفربول.

وتعرض ويسدوم، لهجوم من قبل عصابة من 4 رجال مسلحين بالسكاكين ويرتدون أقنعة، بينما كان يسير إلى سيارته في منطقة شارع بومونت فجراً، وبعد ساعات فقط من احتفاله هو ورفاقه بالفوز على ريدينج يوم السبت الماضي.

وقالت شقيقته لصحيفة "ذا صن": "شقيقي طعن وهو في المستشفى الآن، وحالته مستقرة، وهذا جنون، ولا أصدق ذلك"، وفي الوقت نفسه، قامت مجموعة من محبي مقاطعة ديربي بجمع مئات الجنيهات، من أجل إنشاء علم لإظهار دعمهم.

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