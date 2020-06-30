لمواجهة كورونا.."كاف" يمنح الاتحادات الأفريقية 54 مليون دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" خلال اجتماعه المنعقد حاليا بالفيديو كونفرانس وبموافقة جميع أعضاء المكتب التنفيذى على منح كل اتحاد وطنى من الأعضاء الذين يملثون 54 اتحادا مليون دولار بواقع مليون دولار لكل اتحاد للمساعدة على تجاوز التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19، وسيتم تحديد هذه المنحة من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية.

وكشفت مصادر داخل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن اتفاق أعضاء المكتب التنفيذى على تأجيل كأس أمم أفريقيا 2021 الذى كان مقرر لها إقامته بالكاميرون، حتى يناير 2022.

وتوصل الكاف إلى قرار استكمال مباريات دورى أبطال أفريقيا فى الكاميرون وتعديل نظام المسابقة بإقامة مباريات نصف النهائي من جولة واحدة بدلا من نظام الذهاب والإياب، لإنهاء المسابقة مبكرًا بسبب التوقف الطويل نتيجة تفشي فيروس كورونا.

كما استقر الكاف على استئناف مباريات الكونفدرالية في المغرب بنفس طريقة دوري الأبطال بدون مباريات ذهاب وعودة، ومن المقرر أن تقام المباريات في سبتمبر المقبل.

ويلتقي الأهلي والزمالك مع الوداد المغربي والرجاء على الترتيب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز في مواجهة مع حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية، والثنائي المغربي حسنية أغادير ونهضة بركان في نصف النهائي الآخر.

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