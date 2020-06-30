"كاف" يقرر إقامة نصف نهائي أبطال افريقيا في الكاميرون

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة في الكاميرون خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن يقام نصف نهائي بطولة الكونفدرالية من مباراة واحدة أيضًا، في المغرب.

ويلتقي الأهلي والزمالك مع الوداد المغربي والرجاء على الترتيب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز في مواجهة مع حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية، والثنائي المغربي حسنية أغادير ونهضة بركان في نصف النهائي الآخر.

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