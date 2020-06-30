حكيمي يصل ميلانو لإجراء الفحص الطبي

المصدر: البيان الإلكتروني

وصل المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لريال مدريد، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينة ميلانو، للخضوع للفحص الطبي تمهيدا لانضمامه لنادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم.

ونشر برنامج "El Chiringuito " الإسباني الشهير، فيديو لوصول حكيمي إلى ميلانو، قبل توجهه إلى مقر نادي لإنتر، من أجل إجراء الكشف الطبي والتوقيع على عقود انضمامه لـ"النيراتزوري".

وتتحدث التقارير الواردة من إيطاليا، عن أن إنتر سيضم اللاعب المغربي مقابل 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات.

وسيحصل حكيمي بموجب عقده مع إنتر، الذي سيمتد لخمسة أعوام، على 5 ملايين يورو كراتب سنوي.

تجدر الإشارة إلى أن حكيمي البالغ 21 عاما، قضى الموسمين الماضيين في صفوف بوروسيا دورتموند معارا من ريال مدريد.

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