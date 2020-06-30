فورمولا 1 تستعد للانطلاق بدون جمهور

المصدر: وكالات

ينطلق موسم بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات في النمسا الأسبوع المقبل بعد أربعة أشهر من الموعد المخطط للبداية بسبب جائحة كوفيد-19، حيث ستقام المنافسات في أجواء مختلفة تماما عما كانت تشهده في السابق.

ويطمح بطل العالم ست مرات، لويس هاميلتون، معادلة رقم مايكل شوماخر أسطورة فيراري، في حصد سابع ألقابه، بينما يتطلع فريق مرسيدس إلى تحقيق رقم قياسي بالجمع بين لقبي السائقين والصانعين للمرة السابعة على التوالي.

ويتطلع هاميلتون، الذي استغل شعبيته لإطلاق حملة لتوفير المزيد من التنوع في الرياضة ومن أجل مكافحة العنصرية، للمنافسة بقوة لكنه يدرك وجود العديد من التحديات الجديدة وغير المتوقعة.

وقال هاميلتون عبر فيديو: "نحن نستعد بأفضل شكل ممكن لما سيصبح أصعب موسم تشهده فورمولا 1 ونشهده نحن جميعا".

وبعد إلغاء السباق الافتتاحي التقليدي في أستراليا في مارس، وافقت فورمولا 1 على إجراء تغييرات لمساعدة الفرق المتأثرة بشدة بآثار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الفرق تغييرات وانتقالات السائقين في 2021 ومنها رحيل سيباستيان فيتل، غريم هاميلتون القديم، عن فيراري في نهاية 2020.

وبالنسبة للسائق الواعد نيكولاس لطيفي، وهو الوحيد الذي يظهر في البطولة لأول مرة، فإن فريقه وليامز ربما يصبح تحت ملكية جديدة قبل استكمال الموسم الجاري.

ولا تزال هناك بعض الشكوك حول العدد الإجمالي لسباقات الجائزة الكبرى هذا الموسم مع تأكيد إلغاء سبعة سباقات وإمكانية الزيادة.

وأعلنت فورمولا 1 إقامة ثمانية سباقات فقط بشكل مبدئي، كلها في أوروبا، لكنها لا تزال تأمل في أن يتكون الموسم من عدد يتراوح بين15 و18 سباقا حتى إذا تسبب ذلك في استضافة حلبة واحدة لسباقين.

وسيشهد يوم الأحد انطلاق الموسم في النمسا لأول مرة في حلبة سبيلبيرغ المملوكة لرد بول، وسيشهد الأسبوع التالي حدثا لأول مرة عندما تستضيف الحلبة ذاتها سباقين في فورمولا 1 بالموسم نفسه.

وربما يمثل هذا الأمر دفعة إيجابية للهولندي ماكس فرستابن، الذي قاد رد بول للفوز على أرضه في العامين الماضيين.

ولن يشهد السباق أي وجود للمشجعين أو الرعاة أو وحدات الاستضافة أو الأماكن المخصصة لكبار الشخصيات ولن يسمح أيضا بالتقارب بين الفرق حيث سيتم تطبيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومن غير الواضح كيف سيكون ترتيب الفرق أيضا، فلم يظهر السائقون منذ تجارب ما قبل انطلاق الموسم في فبراير، بينما أقيم آخر سباق رسمي في ديسمبر من العام الماضي.

ومن المفترض أن يملك هاميلتون، الذي يحتاج إلى سبعة انتصارات أخرى لمعادلة رقم شوماخر القياسي البالغ 91 فوزا، سيارة أسرع مما كان عليه الحال لو انطلق الموسم في أستراليا في 15 مارس، بينما يواجه فيتل، بطل العالم أربع مرات، مستقبلا غير واضح وسيحاول إنهاء مسيرته مع فيراري بأقوى شكل ممكن.

وسيشغل كارلوس ساينز سائق مكلارين، مقعد السائق الألماني إلى جانب شارل لوكلير في 2021، بينما سينتقل الأسترالي دانييل ريتشياردو من رينو لتعويض السائق الإسباني.

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