بيرنلي.. رقم قياسي في نظافة الشباك

المصدر: وكالات

طرق بيرنلي باب مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بصعوده إلى المركز الثامن بفارق الأهداف عن توتنهام، بفوزه الثمين خارج ملعبه على كريستال بالاس بهدف وحيد في المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة انجلترا لكرة القدم الاثنين.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 45 نقطة متساويا مع توتنهام الذي لعب مباراة أقل يخوضها الخميس خارج ملعبه ضد شيفيلد يونايتد. أما بالاس فيحتل المركز الحادي عشر مع 42 نقطة. وسجل بيرنلي رقما قياسيا له من خلال احتفاظه بنظافة شباكه في 13 مباراة هذا الموسم أي في المركز الثاني وراء ليفربول (14) الذي توج بطلا للمرة الأولى منذ 30 عاما الخميس الماضي. وكان بيرنلي على بعد نقطتين من منطقة الخطر في يناير لكن نتائجه تحسنت بعد ذلك ولم يخسر سوى مرة واحدة كانت أمام مانشستر سيتي في آخر 10 مباريات. وسجل بن مي هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية قوية فشل حارس بالاس الإسباني فيسنتي غوياتا في التعامل معها (62). وسنحت فرصة أمام بالاس للتعادل، لكن حارس بيرنلي بوب تصدى لمحاولة المدافع المخضرم غاري كايهيل أواخر المباراة.

عقود

وأعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء، عن توقيع عقود احترافية مع سبعة لاعبين شباب بالنادي.

وأضاف النادي في بيان له عبر موقعه الإلكتروني، أن المدافع برادلي برتون " 18 عاما" وزميليه كاين كيسلر وميلس سونها "17 عاما" وقعوا على عقود.

وتابع النادي أن اللاعبين الثلاثة انضموا إلى زملائهم لاعبي خط الوسط هاريسون سوهنا "17 عاما"وشارلي فار "18 عاما"والمهاجمين لوي باري وتريستان جودريدج""17 عاما"، الذين وقعوا بدورهم مع النادي.

ويحتل أستون فيلا المركز التاسع عشر (قبل الأخير) في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 27 نقطة، وذلك مع تبقي ست مراحل على نهاية المسابقة.

إعارة

وأكد نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي لكرة القدم أن حارس مرماه دان هيندرسون سيظل في صفوف الفريق، حتى نهاية الموسم المقبل، على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.

وكان مقررا أن يعود هيندرسون "23 عاما" إلى مانشستر يونايتد في 30 يونيو الحالي ولكنه سيظل في صفوف شيفيلد حتى نهاية الموسم المقبل بعد الاتفاق الذي جرى بين الناديين.

وذكر نادي شيفيلد يونايتد أيضاً أن المهاجم الهولندي ريتشايرو زيفكوفيتش سيظل مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي الذي تم تمديده بسبب فترة التوقف الطويلة نتيجة تفشي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.

وكان شيفيلد يونايتد حرص على تمديد عقد اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي الممتد، وذلك خلال مناقشات دارت مع ناديه الأصلي وهو نادي تشانجتشون ياتاي الصيني.

ووقع اللاعبون فيل جاجليكا وجاك رودويل وكيرون فريمان وليون كلارك على تمديد عقودهم مع الفريق، والتي كان مقررا أن تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وفي المقابل، عاد اللاعب مو بيسيتش إلى صفوف إيفرتون، كما عاد رانوس ريتسوس إلى باير ليفركوزن الألماني.

اعتذار

اعتذر أندري غراي وناتانيال تشالوبا ودومينغوز كوينا لاعبو فريق واتفورد إلى زملائهم بالفريق بعد استبعادهم من قائمة الفريق في المباراة التي خسرها واتفورد أمام ضيفه ساوثهمبتون 1 - 3 الأحد بالدوري الإنجليزي لكرة القدم لخرقهم قواعد الإغلاق المطبقة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.

واعتذر كل من اللاعبين الثلاثة بشكل شخصي إلى المدرب نيجل بيرسون وباقي لاعبي الفريق، حسبما أوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

كما اعتذر غراي وكوينا على موقع «انستغرام» لتبادل الصور عبر الإنترنت. وأوضح غراي أن خرق القواعد على عكس ما ذكرته التقارير لم يكن مثلما تردد في البداية.

وقال غراي على «انستجرام»: «أريد فقط التأكيد على أنه لم يكن حفلا في وقت متأخر من الليل مثلما تردد، وإنما كان مجرد تجمع لبعض الأصدقاء وتحول لما يشبه بطولة كروية في عيد ميلادي».

وأضاف: «أتفهم مسؤولياتي وسأفعل ما يتناسب معها. أعتذر مجدداً».

قناعة

ويعتقد المدرب الألماني، يورغن كلوب، أن فريقه ليفربول، لا يحتاج إلى إنفاق «الملايين» لتعزيز تشكيلته «القوية» في فترة الانتقالات.

وقال كلوب إن الانتقالات المقبلة من المرجح ألا تشهد العديد من الصفقات مثل السنوات الماضية، وذلك بسبب الآثار الاقتصادية لجائحة «كوفيد 19» على الأندية.

وأبلغ كلوب الصحفيين: «ترك كوفيد أثره على الجانبين داخل اللعبة وخارجها، وهذا أمر طبيعي، ومن غير المرجح أن يكون هذا الصيف مليئاً بالانتقالات في العالم».

وأضاف: «ليس لدينا 11 لاعبا أساسيا، بل أقول لدينا 16 أو 17 لاعبا يتمكنون من اللعب على المستوى ذاته، لكن علينا الاستفادة من ذلك، بنسبة 100%».

مشيرا إلى أنه «لا يمكننا إنفاق الملايين والملايين والملايين لمجرد أننا نرغب في ذلك، أو نعتبر أن ذلك أمرا جيدا للقيام به».

واستقطب كلوب خلال عهده غالبية النجوم الذين صنعوا انتصارات ليفربول، من المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو مانيه، إلى الهولندي فيرجل فان دايك، وغيرهم.

وأكمل: «المشكلة أنه مع وجود تشكيلة قوية كيف سيمكن تدعيم التشكيلة القوية في سوق الانتقالات؟»

وتابع المدرب الألماني: «يحتاج المرء إلى أن يكون مبتكرا.. نحاول البحث عن حلول داخلية، ولا يزال هناك الكثير منها، فلدينا ثلاثة أو أربعة لاعبين بوسعهم قطع خطوات كبيرة».

وكانت التقارير ترجح تعاقد ليفربول هذا الصيف مع المهاجم، تيمو فيرنر، من لايبزيغ الألماني، قبل أن يختار الأخير الانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي، وأوردت التقارير أن ليفربول آثر عدم دفع المبلغ المطلوب من النادي الألماني، والمقدر بـ60 مليون يورو.

وحسم ليفربول الأسبوع الماضي لقب «البريميرليغ» بعد خسارة مطارده المباشر وبطل الموسمين الماضيين، مانشستر سيتي، أمام مضيفه تشيلسي بنتيجة 1-2.

وبعد إنجازه القياسي بالتتويج، مع تبقي 7 مراحل على نهاية الموسم، يأمل «الريدز» في كسر الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط خلال الموسم (100) الذي حققه سيتي في 2017-2018.

إصابة

وأعلن ليفربول الثلاثاء أن مدافعه جويل ماتيب سيغيب عن المباريات المتبقية من الموسم بسبب إصابة في قدمه.

وتعرض ماتيب، الذي خاض 13 مباراة فقط في كافة المسابقات هذا الموسم، لإصابته خلال التعادل السلبي لليفربول مع منافسه المحلي إيفرتون في وقت سابق هذا الشهر.

وقال ماتيب لموقع ليفربول على الإنترنت «لن أعود للملعب هذا الموسم لكن في الموسم المقبل، أتمنى العودة في وقت مبكر لمساعدة الفريق».

وغاب اللاعب البالغ عمره 28 عاما لمدة 84 يوما في بداية الموسم بسبب إصابة في ركبته قبل أن يعود في يناير الماضي.

وتتبقى سبع جولات على نهاية الدوري الذي حسمه ليفربول الأسبوع الماضي.

تمديد

ووقع ماوريزيو، نجل مدرب توتنهام السابق، ماوريسيو بوكيتينو، الاثنين، عقدا جديدا مع «السبيرز». وأعلن ماوريزيو، الذي يشغل مركز الجناح، عبر حسابه على «إنستغرام»، تمديد تعاقده مع توتنهام، ونشر صورة مع والده خلال توقيعه العقد، وعلق عليها قائلاً «أتطلع للموسم الجديد». ولم يكشف اللاعب ولا النادي عن مدة العقد، لكن موقع «ترانسفير ماركت»، قال إن ماوريزيو سيستمر مع «السبيرز» حتى العام 2022.

وانضم ماوريزيو، البالغ 19 عاما، في العام 2017، إلى أكاديمية نادي توتنهام المنتمي لشمال لندن، لكنه لم يظهر مع الفريق الأول حتى الآن. وكان توتنهام استغنى في نوفمبر الماضي، عن خدمات المدرب بوكيتينو، بعد أكثر من خمسة مواسم مع الفريق، ليحل البرتغالي جوزيه مورينيو بدلاً منه. ويحتل الفريق حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 45 نقطة.

دفاع

دافع الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد عن مواطنه نوفاك ديوكوفيتش بعد إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا في بطولة أدريا الاستعراضية الخيرية للتنس التي نظمها ديوكوفيتش.

وتعرض ديوكوفيتش لانتقادات بسبب تنظيم البطولة في خضم جائحة كورونا بعد إصابة مدربه جوران إيفانيسفيتش واللاعبين جريجور ديميتروف وبورنا تشوريتش وفيكتور ترويتشكي بالعدوى في جولتين أقيمتا في صربيا وكرواتيا.

وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور اللاعبين وهم يتعانقون عند الشبكة، ويمارسون كرة السلة مع بعضهم البعض، ويحتفلون سويا خلال البطولة. لكن ماتيتش قال إن اللاعبين كانوا غير مطالبين بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بعد أن خففت صربيا القيود.

وقال ماتيتش لشبكة سكاي سبورتس «يجب أن يفهم الناس أن الوضع في صربيا أفضل منه في إنجلترا. سمحت السلطات في صربيا للناس بفعل ما يحلو لهم. كل شيء بات مفتوحا. مراكز التسوق والمطاعم».

وتابع «بدأ الناس في العودة لحياتهم الطبيعية لأن بلادنا طبقت إغلاقا كاملا لثلاثة أشهر منعت خلاله الناس من السير في الشوارع أو حتى مغادرة المنازل، لذا فإن الوضع يختلف عن إنجلترا».

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