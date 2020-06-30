20 إصابة بـ«كورونا» قبل استئناف الدوري الأمريكي

المصدر: (فلوريدا - أ ف ب)

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم إصابة 20 لاعباً بفيروس كورونا المستجد، من بين 668 لاعباً خضعوا للفحوصات منذ مطلع الشهر الحالي، ويأتي الكشف عن عدد الإصابات قبل نحو أسبوع من استئناف المنافسات خلف أبواب موصدة.

وقالت الرابطة في بيان أمس «حتى يوم الأحد، 18 لاعباً وستة من أعضاء الأجهزة الفنية للفرق جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية» من أصل 668 لاعباً خضعوا لها منذ مطلع الشهر الحالي، فيما أكد فريق أورلاندو للسيدات انسحابه من كأس التحدي، التي ستنظم في يوتا، بعد اختبارات إيجابية لست لاعبات وأربعة أعضاء في الجهاز الفني.

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