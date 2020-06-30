«يويفا»: مواجهات «أمم أوروبا» دون جمهور

المصدر: (ميونيخ - د ب أ)

قال تيم ماير رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إن مباريات دوري أمم أوروبا والمباريات الودية التي تقام خلال الخريف، يجب أن تقام بدون حضور جماهير، حتى في حالة سماح الاتحادات الوطنية المعنية، بعودة الجماهير إلى الاستادات، وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال ماير إن اليويفا لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن الحضور الجماهيري، لكن يرجح أن تقام المباريات بدون جماهير، وسيكون على الاتحادات الوطنية الالتزام بقواعد اليويفا، رغم أن دول مثل صربيا وبيلاروسيا سمحت بحضور الجماهير في الاستادات.

وتخضع البطولات التابعة لليويفا لقوانين الاتحاد، وأكد ماير أن تلك الدول التي سمحت بعودة الجماهير لن تسمح لها بمخالفة قواعد اليويفا في أي بطولة تابعة له.

وقال ماير إن اليويفا سيحسم قراره بشأن الجماهير في وقت قريب، حيث لا تزال الاستعدادات تتمحور في الوقت الحالي حول الفرق المشاركة.

وأضاف الألماني ماير أن الوضع «أكثر تعقيداً» على المستوى الأوروبي مقارنة بالوضع في مسابقات الدوري المحلية، علماً بأنه قاد فريق عمل ألمانياً كان قد أعد البروتوكول الصحي الصارم لاستئناف منافسات الدوري الألماني في مايو.

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