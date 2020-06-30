العربي يقود أوليمبياكوس للقب اليونان

المصدر: (أثينا - وكالات)

توج فريق أوليمبياكوس، أول من أمس، بلقب الدوري اليوناني لكرة القدم، بعد فوزه خارج قواعده على أيك أثينا، بهدفين مقابل هدف واحد. ومنح المغربي، يوسف العربي، في الدقيقة 39، هدف التقدم لأوليمبياكوس بطريقة رائعة، بعد أن قابل كرة عرضية بقدمه اليمنى، ليضعها على الطائر في الجهة العكسية لحارس مرمى أيك أثينا.

وضاعف الغيني، محمد كامارا، النتيجة بحلول الدقيقة 45، قبل أن يسجل الأرجنتيني سيرجيو إزيكييل أراوخو، هدف أيك أثينا الوحيد في الدقيقة 66. وبهذا الفوز، ضمن أوليمبياكوس التتويج بلقب الدوري اليوناني قبل ست جولات من ختام المسابقة، حيث يتصدر بفارق 19 نقطة عن أقرب منافسيه باوك سالونيكا. ويتبقى أمام أوليمبياكوس تحدي إنهاء الدوري دون التعرض لأي خسارة.

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